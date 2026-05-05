Medici di famiglia cambia tutto! L’annuncio è appena arrivato

Oggi si è svolto un incontro tra i rappresentanti regionali alla sanità, durante il quale sono stati annunciati cambiamenti importanti per i medici di famiglia. La riunione ha confermato che ci saranno novità significative nel sistema sanitario territoriale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o le modalità di attuazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

L’incontro avvenuto oggi tra i vari assessori regionali alla sanità ha segnato un punto di svolta fondamentale per il futuro del sistema sanitario territoriale italiano. La discussione si è concentrata sulla proposta di decreto legge avanzata dal ministro della salute Orazio Schillaci, mirata a trasformare profondamente la figura e l’operatività dei medici di medicina generale. Questo passaggio istituzionale rappresenta il primo via libera concreto a un progetto che punta a integrare maggiormente i professionisti nelle nuove Case di Comunità, cercando di superare la storica frammentazione dell’assistenza di base. Nonostante le resistenze iniziali, il confronto ha prodotto una convergenza significativa verso un modello che vede nella medicina territoriale il pilastro per alleggerire il carico degli ospedali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Medici di famiglia, cambia tutto! L’annuncio è appena arrivato La giornata di un medico di famiglia in Italia - Re Start 15/01/2026 Notizie correlate “Salvini dalla famiglia nel bosco”: l’annuncio è appena arrivatoIl caso della famiglia nel bosco torna al centro dell’attenzione nazionale dopo le parole di Matteo Salvini, intervenuto con un videomessaggio sulla... Leggi anche: Nazionale, l’annuncio di Gattuso è appena arrivato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: le novità per i medici; Perché la riforma dei medici di famiglia proposta dal ministro Schillaci divide sul nascere; Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità; Medicina generale: Riforma Schillaci, ecco cosa cambia. Medici di famiglia, cambia tutto! L’annuncio è appena arrivatoL'incontro avvenuto oggi tra i vari assessori regionali alla sanità ha segnato un punto di svolta fondamentale per il futuro del sistema sanitario ... thesocialpost.it Medici di famiglia, riforma in due fasi: subito il decreto light per la dipendenzaIl ministro Schillaci ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni che ha dato il suo via libera alla riforma ... ilsole24ore.com Di male in peggio Si cerca ora di eliminare la specializzazione in Medicina Generale, aprire anche la dipendenza nelle cdc a internisti o geriatri, mantenendo 6 ore obbligatorie settimanali per i MMG gia’ operativi. Medici di famiglia. Le Regioni verso il via lib - facebook.com facebook Nel @TgrRai Sicilia delle 14: Stretta sui farmaci La stretta della regione sulla spesa farmaceutica. Ai medici di famiglia la complessa gestione delle prescrizioni. Timori dalle associazioni dei pazienti Seguiteci anche sul web --> x.com