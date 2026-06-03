Il Newcastle ha deciso di non partecipare più alla trattativa per il giocatore dell’Atalanta, lasciando spazio all’Inter, che si sta muovendo per acquistarlo. Tuttavia, l’Atalanta continua a chiedere una cifra superiore ai 50 milioni di euro, mantenendo alta la richiesta economica per il trasferimento. La trattativa tra le parti resta aperta, con l’Inter che monitora attentamente la situazione.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri seguono con attenzione il talento bergamasco Palestra, mentre la Dea continua a chiedere oltre 50 milioni. Le ultime. Il futuro di Marco Palestra resta uno dei temi più caldi del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giovane talento dell’ Atalanta non sarebbe particolarmente convinto dalla destinazione Newcastle, nonostante il club inglese fosse pronto a presentare un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Una trattativa che, almeno per il momento, non sembra destinata a concretizzarsi. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter In questo scenario continua a monitorare la situazione l’ Inter, che mantiene contatti costanti con l’entourage del giocatore e segue con attenzione ogni possibile sviluppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Palestra, il Newcastle si defila: Inter alla finestra, ma l’Atalanta fa il prezzo

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? L' #Inter è fortissima nel gradimento di #Palestra La richiesta dell'Atalanta è 50 milioni + 6-7 di bonus, senza contropartite. Se l'Inter mette quei soldi, lo porta a casa. Sullo sfondo ci sono City o Newcastle che si possono materializzare, ma non è una cosa x.com

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