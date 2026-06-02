Il mercato dell’Inter per il trasferimento di Palestra all’Atalanta supera i 40 milioni di euro, con interesse di club come City, Arsenal e Newcastle. Il giocatore ha risposto alle offerte, mentre il Newcastle è disposto a soddisfare le richieste dell’Atalanta. La trattativa coinvolge più squadre e si concentra su un’asta con un valore di base elevato.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, per i bergamaschi la base d’asta supera i 40 milioni di euro a causa del forte interesse di City, Arsenal e Newcastle. La corsa a Marco Palestra si preannuncia come uno dei tormentoni più caldi della sessione estiva di mercato. Sulle tracce del promettente esterno destro si stanno muovendo concretamente i radar dei top club europei, scatenando le resistenze della società proprietaria del cartellino. Come spiegato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano in un video sul suo canale Youtube, «ci sono diversi club importanti che lo cercano. Per l’Atalanta non bastano 40 milioni, perché la Dea crede possa aprirsi un’asta anche internazionale per Palestra visto che tanti club, sicuramente Arsenal, Manchester City, Inter, cercano un esterno di destra». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, il Newcastle pronto a soddisfare le richieste dell’Atalanta per Palestra: la risposta del giocatore

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