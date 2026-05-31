L'Atalanta ha dato il via libera alla trattativa con l'Inter per la cessione di un giocatore. Tuttavia, il presidente della squadra bergamasca non intende fare sconti e ha ribadito la volontà di mantenere intatti i propri talenti più preziosi. La trattativa sembra concentrata su un giocatore chiave, e l'interesse dell'Inter si lega a un possibile innesto di alta qualità. La questione resta aperta, ma l'intenzione di non svendere i propri gioielli è chiara.

L’era di Oaktree alla guida dell’ Inter si apre con il chiaro intento di regalare alla rosa un innesto di primissimo piano, e gli indizi portano con forza verso Bergamo. L’obiettivo cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza è Marco Palestra, l’esterno di proprietà dell’ Atalanta che si è preso i riflettori del campionato nell’ultima stagione. A differenza di quanto accaduto l’estate scorsa durante il tormentone legato a Lookman, questa volta i canali tra i due club sono decisamente più fluidi. Come puntualizzato da La Gazzetta dello Sport, l’ottimo rapporto tra le due società ha già favorito un’apertura formale da parte degli orobici, pronti a sedersi al tavolo per discutere il futuro del giovane talento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter su Palestra, c’è il sì dell’Atalanta alla trattativa: ma Percassi non fa sconti e blinda i suoi gioielli

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L'Inter punta su Palestra proposta concreta all'Atalanta

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