Palermo celebra i 90 anni del maestro Pippo Madè | a Villa Niscemi iniziativa tra arte auto storiche e memoria della Targa Florio

Palermo festeggia i 90 anni del maestro Pippo Madè con un evento a Villa Niscemi il 7 giugno alle 11. La giornata include esposizioni di auto storiche, mostre d’arte e ricordi sulla Targa Florio. L’iniziativa mira a celebrare la carriera e il contributo del maestro alla cultura locale. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto di memoria e tradizione.

Palermo rende omaggio al maestro Pippo Madè in occasione dei suoi novant’anni con una manifestazione culturale e rievocativa che si terrà sabato 7 giugno, alle ore 11.00, presso Villa Niscemi. L’iniziativa celebra un artista palermitano che, attraverso una lunga e intensa attività pittorica, ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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