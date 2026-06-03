Palermo celebra i 90 anni del maestro Pippo Madè | a Villa Niscemi iniziativa tra arte auto storiche e memoria della Targa Florio

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Palermo festeggia i 90 anni del maestro Pippo Madè con un evento a Villa Niscemi il 7 giugno alle 11. La giornata include esposizioni di auto storiche, mostre d’arte e ricordi sulla Targa Florio. L’iniziativa mira a celebrare la carriera e il contributo del maestro alla cultura locale. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto di memoria e tradizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Palermo rende omaggio al maestro Pippo Madè in occasione dei suoi novant’anni con una manifestazione culturale e rievocativa che si terrà sabato 7 giugno, alle ore 11.00, presso Villa Niscemi. L’iniziativa celebra un artista palermitano che, attraverso una lunga e intensa attività pittorica, ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Monreale, mostra e cittadinanza onoraria per i 90 anni del maestro Madè

Giorgio Griffa compie 90 anni: a Torino la mostra "Summer 69" celebra il maestro della pitturaA Torino, si celebra il 90° compleanno di Giorgio Griffa con una mostra intitolata \

Argomenti più discussi: Monreale celebra Pippo Madè: cittadinanza onoraria e mostra ''Madè interpreta il Vangelo'' al Complesso Guglielmo II; Monreale abbraccia Pippo Madè: cittadinanza onoraria al maestro della luce siciliana.

pippo madè palermo celebra i 90I novant’anni di Pippo Madè: a Villa Niscemi una manifestazione tra arte, memoria e Targa FlorioProseguono le iniziative dedicate ai novant’anni del Maestro Pippo Madè, artista palermitano che, attraverso una lunga e intensa attività pittorica, ha contribuito in modo significativo a portare il n ... blogsicilia.it

pippo madè palermo celebra i 90Monreale celebra Pippo Madè con una mostra sul Vangelo e la cittadinanza onorariaDomenica 24 maggio 2026, alle ore 11.00, il Complesso Monumentale Guglielmo II di Monreale ospiterà l’inaugurazione della mostra Madè interpreta il Vangelo, percorso espositivo dedicato alla produzi ... blogsicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web