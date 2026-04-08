Giorgio Griffa compie 90 anni | a Torino la mostra Summer 69 celebra il maestro della pittura

Da torinotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, si celebra il 90° compleanno di Giorgio Griffa con una mostra intitolata

Torino festeggia i novant'anni di Giorgio Griffa, uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea internazionale, con una serie di appuntamenti che partono proprio dalla sua Fondazione. Da giovedì 9 aprile a giovedì 2 luglio, gli spazi di via Oropa ospitano "Summer 69", un'esposizione che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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