Giorgio Griffa compie 90 anni | a Torino la mostra Summer 69 celebra il maestro della pittura

A Torino, si celebra il 90° compleanno di Giorgio Griffa con una mostra intitolata

Torino festeggia i novant'anni di Giorgio Griffa, uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea internazionale, con una serie di appuntamenti che partono proprio dalla sua Fondazione. Da giovedì 9 aprile a giovedì 2 luglio, gli spazi di via Oropa ospitano "Summer 69", un'esposizione che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Mostra antologica a Palazzo Lombardia celebra Enzo Cacciola: 50 anni di pittura tra Milano e Varese**Enzo Cacciola, pittore della pittura analitica, è al centro della mostra “50 anni di pittura” a Palazzo Lombardia.

Mida compie 90 anni. Artigianato in cattedra: "L’estro inimitabile in mostra per sempre"di Olga Mugnaini È la più longeva d’Italia e tra le più antiche d’Europa e quest’anno compie novant’anni dalla sua fondazione nel 1931, con solo una...

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