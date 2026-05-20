Monreale mostra e cittadinanza onoraria per i 90 anni del maestro Madè
Il maestro Pippo Madè compie novant'anni e li celebra a Monreale con una doppia investitura: l'inaugurazione della mostra "Madè interpreta il Vangelo" e il conferimento della cittadinanza onoraria della città. L'appuntamento è fissato per domenica 24 maggio 2026, alle ore 11, al Complesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Madè - Corse e piloti . Mostra a Palermo
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