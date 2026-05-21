Palazzolo sull' Oglio | Dieci anni di Base

A Palazzolo sull'Oglio, dal 21 al 24 maggio, si svolge una manifestazione per festeggiare i dieci anni di attività di Base. L’evento include musica, incontri e laboratori, con l’obiettivo di raccontare il percorso intrapreso dal 2016 a oggi. La quattro giorni di eventi si svolge in diversi momenti e spazi della città, coinvolgendo il pubblico in varie iniziative che evidenziano l’evoluzione dell’associazione nel tempo. La celebrazione si concentra sulla storia e sulle attività portate avanti in questo decennio.

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Dal 21 al 24 maggio Base celebra dieci anni di attività con una quattro giorni di eventi pensata per raccontare, attraverso musica, incontri e laboratori, il percorso costruito dal 2016 a oggi. Un anniversario importante per uno spazio che negli anni è diventato punto di riferimento culturale e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mondo dei treni dal 2010 al 2022: Trappulelle e Frecce Sullo stesso argomento Scontro tra furgone e scooter a Palazzolo sull’Oglio: grave 41ennePalazzolo sull’Oglio (Brescia), 25 marzo 2026 – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. Dieci anni di BASE e inizia la FiestasBASE Milano si prepara a festeggiare i suoi primi dieci anni con “Fiestas“, sabato 23 maggio. SporTiAmo tre giorni di sport e comunità a Palazzolo sull’OglioSporTiAmo punta a portare a conoscenza della cittadinanza di Palazzolo sull'Oglio tutta l'offerta sportiva presente sul territorio. quibrescia.it Iseo jazz, torna la musica Dieci giorni di esibizioniAppuntamento con il grande jazz. L’associazione Musica Oggi, il lido Sassabanek e il Comune di Iseo, in collaborazione con altri comuni del territorio, sono tornati a proporre Iseo jazz, che inizierà ... ilgiorno.it