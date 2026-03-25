Scontro tra furgone e scooter a Palazzolo sull’Oglio | grave 41enne

Da ilgiorno.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi a Palazzolo sull’Oglio si è verificato un incidente stradale tra un furgone e uno scooter. Un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 25 marzo 2026 –  Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. L’allarme è scattato poco prima delle 14.45 di mercoledì 25 marzo all’altezza di via Palosco, dove un furgone e uno scooter si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento.  I soccorsi: grave 41enne alla guida dello scoooter. Sul posto Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato i mezzi di soccorso. A Palazzolo sull’Oglio sono accorsi un elisoccorso, una auto infermieristica e una ambulanza. Due persone sono state soccorse. Ad avere la peggio un uomo di 41 anni, che si trovava in sella allo scooter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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