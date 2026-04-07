Bando regionale con fondi europei Aiuti alle aziende vitivinicole per agevolare l’innovazione

La Regione ha lanciato un nuovo bando regionale con fondi europei destinato alle aziende vitivinicole. L’obiettivo è fornire supporto finanziario per progetti di innovazione e miglioramento delle produzioni. La misura mira a favorire lo sviluppo economico e territoriale attraverso investimenti nel settore del vino. Le aziende interessate possono presentare domanda seguendo le modalità stabilite dal bando, che rimarrà aperto fino a una certa data.

La Regione punta ancora sul vino come leva strategica per lo sviluppo economico e territoriale. Con una delibera proposta dall’assessore Leonardo Marras, la giunta regionale ha dato il via all’intervento ’Investimenti Ocm Vino’ mettendo a disposizione 6,7 milioni di euro di risorse comunitarie a sostegno delle aziende vitivinicole e il Comune di Castel del Piano sta promuovendo la misura a livello locale, consapevole della forte vocazione vitivinicola dell’area. L’intervento regionale finanzia investimenti annuali destinati alle imprese con l’obiettivo di rafforzarne la competitività e accompagnarle in una fase di transizione che riguarda qualità, sostenibilità e capacità di stare sui mercati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando regionale con fondi europei. Aiuti alle aziende vitivinicole per agevolare l’innovazione Fondi alle imprese, contributi fino al 45% per ricerca e innovazione: parte il bando FESRParte il conto alla rovescia per uno dei bandi più attesi dalle imprese trentine. **Ciclone Harry: avvio procedura per aiuti alle aziende danneggiate, con scadenze precise**Il governo della Sicilia ha avviato la procedura per erogare aiuti alle imprese danneggiate dal ciclone Harry, con un bando aperto dal 17 febbraio. Temi più discussi: Bando CER Puglia, prorogato al 16 aprile 2026 con nuovi fondi; Bando sale da spettacolo, i fondi della Lombardia salgono a 11 milioni; Bando regionale con fondi europei. Aiuti alle aziende vitivinicole per agevolare l’innovazione; Finanziamenti a fondo perduto 2026: la lista aggiornata dei bandi aperti (aprile). Pachino, il M5S Siracusa Sud: Persi fondi del bando regionale e altre importanti opportunitàIl gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Siracusa Sud torna all’attacco dell’amministrazione comunale di Pachino, denunciando la perdita di un’importante occasione di finanziamento legata al ... pachinonews.it Il tartufo diventa scuola di territorio: dalla Regione nuovi fondi per ambiente e tradizioneAl via il bando 2026 da 30mila euro per sostenere i progetti delle associazioni di tartufai tra tutela dei boschi, didattica e valorizzazione culturale ... forli24ore.it RIEVOCAZIONI STORICHE FVG. VIA LIBERA AL BANDO DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DOMANDE DA FINE APRILE. - facebook.com facebook