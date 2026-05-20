Bando regionale da 10 milioni Zanzini Confcommercio | Fondi concreti per rilanciare negozi e locali

È stato pubblicato dalla Regione Emilia Romagna un nuovo bando da 10 milioni di euro destinato a sostenere investimenti nel settore del commercio di vicinato, dei pubblici esercizi e delle imprese di intrattenimento da ballo. La misura prevede fondi dedicati a incentivare la riqualificazione e lo sviluppo di negozi e locali commerciali. La pubblicazione del bando segue l’approvazione di un finanziamento regionale volto a favorire la ripresa delle attività commerciali e di intrattenimento nella regione.

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