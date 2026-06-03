Le nuove regole di American Airlines prevedono che i passeggeri che acquistano un biglietto in prima classe e vengono spostati in economy potrebbero non ricevere un rimborso completo. La compagnia può trattenere parte del pagamento, anche se il passeggero non usufruisce del servizio pagato. La policy si applica in caso di modifiche dell’itinerario o overbooking, e non garantisce il rimborso integrale. La gestione delle sostituzioni di classe varia in base alle circostanze e alle condizioni del biglietto.

Hai pagato per viaggiare in prima classe ma, all'ultimo momento, ti ritrovi seduto in economy. Fin qui nulla di nuovo: può succedere per un cambio di aeromobile, per un problema tecnico o per l'overbooking. La novità è che, secondo una politica recentemente aggiornata da American Airlines, il rimborso potrebbe essere molto inferiore alla differenza di prezzo tra il posto acquistato e quello effettivamente utilizzato. Una scelta che sta provocando polemiche negli Stati Uniti e che ha già dato origine a una segnalazione alle autorità federali. A far discutere è una modifica alle condizioni di trasporto della compagnia. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paghi la prima classe, ti ritrovi in economy e rischi di non riavere indietro tutti i soldi: le nuove regole di American Airlines fanno discutere

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