Nasce il sedile rilassante della classe economy in aereo | l’iniziativa di United Airlines sarà disponibile solamente tra un anno – VIDEO

United Airlines ha annunciato che entro un anno lancerà un nuovo sedile nella classe economy, denominato “sedile rilassante”. La compagnia ha pubblicato un video promozionale in cui afferma che i passeggeri avranno a disposizione l’intera fila. L’iniziativa mira a migliorare il comfort durante i voli di lunga durata, offrendo più spazio e libertà di movimento ai passeggeri di questa classe.

“Tutta la fila è tutta tua”. Con questo claim ricco di entusiasmo United Airlines ha comunicato ai suoi passeggeri che da oggi viaggiare in economy non sarà più un supplizio, specie per chi si imbarca per lunghe tratte. “Benvenuti nella United Relax Row, – recita il testo che accompagna il video di dimostrazione dei nuovi sedili – tre sedili adiacenti in classe Economy di United con poggiagambe regolabili che possono essere alzati o abbassati per creare un comodo spazio completamente orizzontale dove potersi distendere”. E non è tutto: “Riceverete anche un coprimaterasso, una coperta e due cuscini. Se viaggiate con bambini, anche un peluche! La fila Relax Row di United sarà disponibile a partire dal prossimo anno su oltre 200 dei nostri Boeing 787 e 777, ciascuno con un massimo di 12 di queste nuovissime file”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nasce il “sedile rilassante” della classe economy in aereo: l’iniziativa di United Airlines sarà disponibile solamente tra un anno – VIDEO Articoli correlati Aereo perde la ruota durante l'atterraggio: paura a bordo di un volo della United Airlines. Cosa è successoPaura all'aeroporto di Orlando, in Florida, dove un aereo della United Airlines ha perso una ruota durante le fasi di atterraggio. Leggi anche: “Si è tolta le scarpe, i calzini e ha appoggiato i piedi nudi sul sedile accanto al mio. Un comportamento selvaggio, voi che avreste fatto?”: il passeggero di un aereo American Airlines si sfoga Contenuti e approfondimenti su United Airlines Discussioni sull' argomento Dormire distesi in economy: la United Airlines annuncia la Relax Row per i voli a lungo raggio; Non è business class, eppure ci si dorme davvero: compagnia aerea fa la rivoluzione a bordo; Dormire distesi sui i voli economy: la compagnia United Airlines annuncia la Relax Row per i voli a lungo raggio; United Airlines lancia Relax Row con sedili che si trasformano in divani in classe economica. VIDEO Seattle (WA) JTM Construction ha eseguito il fissaggio della fusoliera del Boeing 747-422 di United Airlines N178UA (CN / LN 24385 / 820) nel complesso residenziale in costruzione WB1200 (già 1200 Stewart). Il progetto sorge all'incrocio tra Stewar - facebook.com facebook United Airlines taglia voli, 'carburante schizzato per la guerra all'Iran'. Ad: 'Il prezzo del petrolio non scenderà a 100 dollari prima della fine del 2027' #ANSA x.com