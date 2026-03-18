Nella classe di mia figlia fotografano le verifiche e le fanno svolgere a Gemini Così lei resta indietro e vive la scuola come frustrazione Il grido d’allarme di una mamma

Una madre denuncia che nella classe di sua figlia vengono fotografate le verifiche e che le esercitazioni vengono fatte tramite un'app chiamata Gemini, lasciando la figlia indietro e vivendo la scuola come frustrazione. Nella stessa lettera si legge anche che chi non utilizza il cellulare durante le verifiche fatica a stare al passo con gli altri studenti.

E “chi non usa il cellulare durante le verifiche non riesce più a stare al passo”. È una delle frasi che colpiscono di più nella lettera inviata da una madre alla redazione, che racconta il clima vissuto dalla figlia in un liceo scientifico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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