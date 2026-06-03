Paga o tua figlia va in carcere | 23enne deruba una 88enne di oro soldi e bancomat

Un giovane di 23 anni è stato portato davanti al giudice di Perugia con l’accusa di aver derubato un’anziana di 88 anni, portandosi via oro, denaro e il suo bancomat. Secondo l’accusa, avrebbe minacciato la donna con un messaggio: “Paga o tua figlia va in carcere”. Il processo è iniziato con l’udienza preliminare, e il ragazzo è stato ascoltato in tribunale.

Si è aperto davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia il processo a carico di un giovane di 23 anni originario della Campania, accusato di aver raggirato un’anziana di 88 anni. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Enrico Renzoni, avrebbe convinto la vittima che sua figlia rischiava la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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