Entra in casa di un' anziana con una bugia e se ne va con oro e bancomat | 23enne a processo per truffa

Un giovane di 23 anni è comparso davanti al giudice del tribunale penale di Perugia, accusato di aver fatto ingresso nell’abitazione di un’anziana con una falsa giustificazione e di averle portato via oro e il bancomat. L’uomo, assistito dall’avvocato, è accusato di truffa aggravata. L’udienza si è svolta nell’ambito di un procedimento che riguarda il reato di intrusione e furto ai danni di una persona anziana.

Un 23enne campano, difeso dall’avvocato Enrico Renzoni, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana.La Procura di Perugia contesta all’imputato di aver tratto “profitto e mediante artifici e raggiri” riportando “falsamente.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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