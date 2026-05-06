Tua figlia ha avuto un incidente paga una cauzione anziana non si lascia ingannare e sventa la truffa

Un’anziana donna ha evitato di cadere in una trappola telefonica che le aveva proposto di pagare una cauzione per un incidente fittizio coinvolgendo sua figlia. La donna ha riconosciuto la truffa, che utilizzava la falsa identità di un carabiniere, e ha evitato di effettuare il pagamento. Questa vicenda si aggiunge a una serie di tentativi di raggiro tramite chiamate fraudolente con lo stesso metodo.

Ancora una truffa con la tecnica del finto carabiniere ma questa volta l'epilogo è stato per fortuna diverso. Ieri una donna residente a Patti ha fatto arrestare due catanesi di 31 e 45 anni, già noti alle forze dell’ordine.Tutto è iniziato nella quando la vittima, 68 anni, ha ricevuto una.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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"Suo figlio ha rapinato una gioielleria”, l’anziana non ci casca e sventa la truffa: 19enne arrestatoFirenze, 10 marzo 2026 – Prima la telefonata di un finto carabiniere, poi l’arrivo a casa di un giovane incaricato di ritirare oro e gioielli.

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