Il calendario degli eventi estivi 2026 dei Parchi archeologici di Paestum e Velia è stato presentato. Dal tramonto all’alba, nei siti archeologici si svolgeranno musica, teatro, degustazioni e narrazioni. L’offerta comprende anche nuove esperienze culturali. La programmazione si svolgerà dal 3 giugno.

PAESTUM (SA) – 3 giugno 2026 – Un’estate da vivere dal tramonto all’alba, tra templi millenari, musica, teatro, racconti, degustazioni e nuove forme di esperienza culturale. È stato presentato oggi, presso il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, il nuovo calendario degli eventi estivi 2026 dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, un programma che da giugno ad agosto trasformerà i due siti UNESCO in un grande palcoscenico diffuso dove archeologia, arte contemporanea e paesaggio dialogano in modo inedito. Un cartellone ricco e articolato che punta a valorizzare il patrimonio attraverso linguaggi diversi e a offrire al pubblico occasioni sempre nuove di scoperta e partecipazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Paestum e Velia, un’estate di emozioni tra archeologia, spettacolo e nuove esperienze. Presentato il calendario degli eventi estivi 2026 dei Parchi archeologici di Paestum e Velia

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