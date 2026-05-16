Ordine dei Commercialisti tutto pronto per la presentazione del progetto 5x1000 ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia

Martedì 19 maggio 2026 alle ore 10.30 si terrà presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno una conferenza stampa dedicata alla presentazione di un progetto congiunto tra i Parchi archeologici di Paestum e Velia e l’Ordine. L’appuntamento si svolgerà in via Roma 39 a Salerno, e l’evento riguarda il lancio di un’iniziativa legata alla destinazione del cinque per mille delle dichiarazioni dei redditi.

Si svolgerà martedì prossimo 19 maggio 2026 alle ore 10.30 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, in via Roma 39 a Salerno, la conferenza stampa di presentazione del progetto congiunto - dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Ordine dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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