ODCEC | presentato il progetto congiunto per il 5x1000 ai Parchi archeologici di Paestum e Velia

Questa mattina, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, è stato annunciato un progetto congiunto riguardante il 5x1000 destinato ai Parchi archeologici di Paestum e Velia. L’iniziativa coinvolge anche gli Ordini dei Dottori Commercialisti di Vallo della Lucania e dei Consulenti del Lavoro. L’obiettivo è promuovere un intervento di sostegno finanziario attraverso questa agevolazione fiscale. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

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