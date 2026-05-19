ODCEC | presentato il progetto congiunto per il 5x1000 ai Parchi archeologici di Paestum e Velia

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, è stato annunciato un progetto congiunto riguardante il 5x1000 destinato ai Parchi archeologici di Paestum e Velia. L’iniziativa coinvolge anche gli Ordini dei Dottori Commercialisti di Vallo della Lucania e dei Consulenti del Lavoro. L’obiettivo è promuovere un intervento di sostegno finanziario attraverso questa agevolazione fiscale. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

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Presentato questa mattina, nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, il progetto congiunto promosso dai Parchi archeologici di Paestum e Velia insieme all’ODCEC di Salerno, all’ODCEC di Vallo della Lucania e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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