Padulli Viserba e Colonella trascurate serve più decoro | Ariminensis porta le segnalazioni in Comune

Il movimento civico Ariminensis ha consegnato al Comune le segnalazioni di cittadini riguardanti la mancanza di manutenzione del verde, il decoro urbano e problemi di sicurezza nelle zone di Padulli, Viserba e Colonella. Le richieste riguardano specificamente il bisogno di interventi di riqualificazione e di interventi per migliorare l’aspetto e la sicurezza di queste aree. La consegna delle segnalazioni segue una serie di osservazioni raccolte tra i residenti.

Il movimento civico Ariminensis porta all'attenzione dell'amministrazione comunale le numerose segnalazioni raccolte dai cittadini su manutenzione del verde, decoro urbano e sicurezza in diverse zone della città. Nel mirino finiscono in particolare il quartiere Padulli, la zona Colonella e alcune. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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