Commercio Ariminensis chiede un piano urgente per il centro Dai parcheggi agli eventi cosa serve

Il centro storico di Rimini affronta un momento difficile con negozi che chiudono e locali sfitti che aumentano. Tra le richieste, il comitato locale ha chiesto un piano urgente per rilanciare l’area, con particolare attenzione ai parcheggi e agli eventi. La situazione riguarda sia la diminuzione dell’attività commerciale sia la conseguente perdita di vivacità nel cuore della città. La richiesta mira a trovare soluzioni pratiche per migliorare la situazione attuale.