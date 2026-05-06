Commercio Ariminensis chiede un piano urgente per il centro Dai parcheggi agli eventi cosa serve
Il centro storico di Rimini affronta un momento difficile con negozi che chiudono e locali sfitti che aumentano. Tra le richieste, il comitato locale ha chiesto un piano urgente per rilanciare l’area, con particolare attenzione ai parcheggi e agli eventi. La situazione riguarda sia la diminuzione dell’attività commerciale sia la conseguente perdita di vivacità nel cuore della città. La richiesta mira a trovare soluzioni pratiche per migliorare la situazione attuale.
Il centro storico di Rimini sta vivendo una fase sempre più critica: negozi che chiudono, locali sfitti in aumento e una progressiva perdita di attrattività. Non è solo un problema economico, ma una questione che riguarda la qualità della vita, la sicurezza e l’identità stessa della città.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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