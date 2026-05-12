Villaggio Pescatori appello su sicurezza e decoro | Serve più attenzione
Un quartiere della città, noto per i suoi panorami pittoreschi, viene segnalato come bisognoso di interventi per migliorare la manutenzione, la sicurezza e l’aspetto estetico. Un rappresentante locale ha sottolineato come questa zona, tra le più suggestive, richieda maggiore cura per preservarne le caratteristiche e garantire un ambiente più sicuro per residenti e visitatori. La richiesta si inserisce in un appello rivolto alle autorità competenti.
BRINDISI – “Uno degli scorci più caratteristici e suggestivi della nostra città” che però oggi “necessita di maggiore attenzione sotto il profilo della manutenzione, della sicurezza e del decoro urbano”. Parte da queste considerazioni il documento sottoscritto dai consiglieri comunali Lino.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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