Villaggio Pescatori appello su sicurezza e decoro | Serve più attenzione

Un quartiere della città, noto per i suoi panorami pittoreschi, viene segnalato come bisognoso di interventi per migliorare la manutenzione, la sicurezza e l’aspetto estetico. Un rappresentante locale ha sottolineato come questa zona, tra le più suggestive, richieda maggiore cura per preservarne le caratteristiche e garantire un ambiente più sicuro per residenti e visitatori. La richiesta si inserisce in un appello rivolto alle autorità competenti.

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