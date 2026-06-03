Padova l’Archivio svela i segreti del referendum del 1946
Nell’archivio sono stati trovati diversi manifesti elettorali del 1946 provenienti dal padovano. Sono documenti originali che illustrano le campagne di allora. Nel 1946, l’ordine pubblico e la sicurezza durante il referendum furono mantenuti attraverso forze di polizia e misure di controllo sul territorio. Questi materiali e informazioni sono stati resi pubblici per approfondire il contesto di quegli eventi.
Quali manifesti elettorali del padovano sono stati recuperati dall'archivio?. Come venivano garantiti l'ordine pubblico e la sicurezza nel 1946?. Chi erano i candidati che hanno guidato il voto nel territorio?. Dove è possibile osservare dal vivo il lavoro di restauro documentale?.? In Breve Evento sabato 6 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Accesso limitato a massimo 20 partecipanti tramite prenotazione sul sito istituzionale. Visita guidata seguita da osservazione del Laboratorio di restauro dell'Archivio. Esposizione include manifesti elettorali e documenti sulla sicurezza del territorio padovano. L’Archivio di Stato di Padova espone i documenti del referendum del 1946 per l’80° della. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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