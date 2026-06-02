Ottant’anni di Repubblica | dal referendum del 1946 ai Corazzieri del Quirinale la storia che unisce l’Italia
Roma celebra l’80° anniversario della Repubblica con eventi che ripercorrono il referendum del 1946 e le tradizioni militari, come la presenza dei Corazzieri del Quirinale. La giornata include cerimonie ufficiali, esposizioni e momenti commemorativi, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini. La ricorrenza evidenzia il passaggio dalla monarchia alla repubblica e l’evoluzione delle istituzioni italiane nel tempo.
La vigilia della Festa della Repubblica Roma si prepara a vivere uno dei momenti più solenni dell'anno istituzionale. Nel pomeriggio del 1° giugno, in Piazza del Quirinale, il tradizionale Cambio della Guardia in forma solenne apre le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Protagonisti della cerimonia sono gli uomini e le donne del Reggimento Corazzieri, la guardia d'onore del Presidente della Repubblica, affiancati dalla prestigiosa Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. Non si tratta soltanto di una manifestazione spettacolare. È un rito istituzionale che collega il presente della Repubblica a una lunga tradizione militare e nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Per celebrare gli 80 anni della Repubblica un grande palco in piazza del Quirinale
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Temi più discussi: Cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri in occasione degli 80 anni della Repubblica; La Rai celebra gli 80 anni della Repubblica italiana; Festa per gli 80 anni della Repubblica, la Rai si veste di tricolore; Roma, concerto per la Festa della Repubblica il 1° giugno.
In occasione dell'80° anniversario della Repubblica si è svolto in Piazza del Quirinale il cambio della Guardia in forma solenne, con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo : ig/p x.com
In occasione dell'80° anniversario della Repubblica si è svolto in Piazza del Quirinale il cambio della Guardia in forma solenne, con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo : ig/p facebook
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