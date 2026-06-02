Ottant’anni di Repubblica | dal referendum del 1946 ai Corazzieri del Quirinale la storia che unisce l’Italia

Da ilgiornaleditalia.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma celebra l’80° anniversario della Repubblica con eventi che ripercorrono il referendum del 1946 e le tradizioni militari, come la presenza dei Corazzieri del Quirinale. La giornata include cerimonie ufficiali, esposizioni e momenti commemorativi, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini. La ricorrenza evidenzia il passaggio dalla monarchia alla repubblica e l’evoluzione delle istituzioni italiane nel tempo.

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La vigilia della Festa della Repubblica Roma si prepara a vivere uno dei momenti più solenni dell'anno istituzionale. Nel pomeriggio del 1° giugno, in Piazza del Quirinale, il tradizionale Cambio della Guardia in forma solenne apre le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Protagonisti della cerimonia sono gli uomini e le donne del Reggimento Corazzieri, la guardia d'onore del Presidente della Repubblica, affiancati dalla prestigiosa Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. Non si tratta soltanto di una manifestazione spettacolare. È un rito istituzionale che collega il presente della Repubblica a una lunga tradizione militare e nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Per celebrare gli 80 anni della Repubblica un grande palco in piazza del Quirinale

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