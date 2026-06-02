Ottant’anni di Repubblica | dal referendum del 1946 ai Corazzieri del Quirinale la storia che unisce l’Italia

Notizia in breve

Roma celebra l’80° anniversario della Repubblica con eventi che ripercorrono il referendum del 1946 e le tradizioni militari, come la presenza dei Corazzieri del Quirinale. La giornata include cerimonie ufficiali, esposizioni e momenti commemorativi, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini. La ricorrenza evidenzia il passaggio dalla monarchia alla repubblica e l’evoluzione delle istituzioni italiane nel tempo.