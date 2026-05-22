Telese incontro sul referendum del 1946

Da fremondoweb.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Sala Goccioloni si è svolto un convegno dedicato al referendum del 1946, evento che portò alla nascita della Repubblica. L'incontro ha visto la partecipazione di storici e studiosi, che hanno analizzato i dettagli della consultazione popolare e il suo impatto sulla storia italiana. Sono stati presentati documenti e testimonianze relative a quel periodo, offrendo un approfondimento sugli avvenimenti che portarono alla svolta istituzionale del paese. L'evento ha attirato un pubblico interessato alla memoria storica di quegli anni.

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A pochi giorni dall’ottantesimo anniversario di uno dei momenti più spartiacque della storia nazionale, il Rotary Club Valle Telesina (Distretto 2101) promuove un importante momento di riflessione culturale e giuridica. Domani, sabato 23 maggio, alle ore 17:30, la splendida Sala Goccioloni delle Terme di Telese ospiterà il convegno dal titolo “Il referendum del 2 giugno 1946. Ricordare il passato, costruire il futuro. La scelta che ha fatto la nostra Repubblica”. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali affidati ad Antonio Del Vecchio, Vice Presidente del Rotary Club Valle Telesina, e a Rino Bottilo, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2101. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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