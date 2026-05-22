Telese incontro sul referendum del 1946

Nella Sala Goccioloni si è svolto un convegno dedicato al referendum del 1946, evento che portò alla nascita della Repubblica. L'incontro ha visto la partecipazione di storici e studiosi, che hanno analizzato i dettagli della consultazione popolare e il suo impatto sulla storia italiana. Sono stati presentati documenti e testimonianze relative a quel periodo, offrendo un approfondimento sugli avvenimenti che portarono alla svolta istituzionale del paese. L'evento ha attirato un pubblico interessato alla memoria storica di quegli anni.

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