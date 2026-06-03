Durante una manifestazione femminista a Padova, un uomo di 28 anni ha scritto una frase offensiva sull’auto di un giornalista di Telenuovo, imbrattandola con vernice. La polizia ha individuato e fermato il ragazzo, che è stato portato in questura e ora si trova sotto indagine per diffamazione e danneggiamento. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulle motivazioni o sulle circostanze dell’episodio.

È stato identificato e sottoposto a perquisizione un 28enne di Padova, accusato di diffamazione aggravata e deturpamento e imbrattamento di cose altrui per aver scritto una frase offensiva sull’auto di un giornalista durante la manifestazione della Giornata Internazionale della Donna. L’operazione è stata condotta dalla D.I.G.O.S. della Questura di Padova su delega della Procura della Repubblica. Le indagini e la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 9 marzo, quando in piazza delle Erbe, nel centro cittadino di Padova, si è svolta una manifestazione promossa dal movimento femminista “Non Una di Meno”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Padova, imbratta l'auto di Telenuovo durante la manifestazione femminista: 28enne arrestato

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