Vandalizzò l' auto di Telenuovo con la scritta Giornalista terrorista | denunciato 28enne

Da padovaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pensare di farla franca era un'impresa improba. Decine di filmati l'hanno ripreso durante la sua azione. C'era soltanto da limare i singoli dettagli per poi metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Nelle prime ore della mattina odierna, 3 giugno, i poliziotti della Digos della Questura di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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