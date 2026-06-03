Vandalizzò l' auto di Telenuovo con la scritta Giornalista terrorista | denunciato 28enne

Pensare di farla franca era un'impresa improba. Decine di filmati l'hanno ripreso durante la sua azione. C'era soltanto da limare i singoli dettagli per poi metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Nelle prime ore della mattina odierna, 3 giugno, i poliziotti della Digos della Questura di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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