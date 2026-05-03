Ruba un’auto da un deposito arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver rubato un’auto da un deposito in via Galileo Ferraris. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti ieri a seguito di una segnalazione riguardante un veicolo sottratto. Sul posto hanno individuato e fermato il sospettato, recuperando il veicolo.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono ieri intervenuti in via Galileo Ferraris a seguito della segnalazione di un veicolo rubato. Una volta sul posto hanno intercettato l’auto con un uomo a bordo e lo hanno bloccato per un controllo.Durante le verifiche sono stati.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pericoloso inseguimento con l'auto rubata, arrestato dai Carabinieri

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