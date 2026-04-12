Padel a Montale | Abbate e Montiel dominano la finale maschile

Durante questa settimana si è disputata la prima edizione dell’Open Padel Club Montale, un torneo che ha attirato atleti da diverse regioni. Nella finale maschile, la coppia composta da Abbate e Montiel si è imposta su avversari di rilievo, conquistando il titolo. La competizione si è svolta presso la struttura situata in via Garibaldi, attirando un pubblico di appassionati e sportivi.

La coppia formata da Abbate e Montiel ha conquistato il titolo maschile nella prima edizione dell’Open Padel Club Montale, un evento di rilevanza nazionale che si è svolto questa settimana presso la struttura di via Garibaldi. Il successo dei due atleti è arrivato dopo una finale decisa con un punteggio di 62 e 63 contro la coppia composta da Necchi e Lopez. Parallelamente, nel tabellone femminile, Campigotto e Casali hanno ottenuto la vittoria finale superando Dell’Agnese e Pisano con un netto 62 e 60. Dominio tecnico e gestione della fatica sul campo di Montale. Il percorso verso il podio per i vincatrici del maschile non è stato privo di ostacoli fisici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padel a Montale: Abbate e Montiel dominano la finale maschile Bolelli Vavassori oggi in finale al Miami Open: a che ora e dove vedere la finale del doppio maschileSimone Bolelli e Andrea Vavassori oggi giocano la finale del Miami Open di doppio maschile. Bea González, talento e carattere: la corsa verso il vertice del Premier Padel raccontata in “Padel Life”Bea González continua a inseguire un obiettivo ambizioso e chiarissimo: diventare la miglior giocatrice del circuito femminile Qatar Airways Premier...