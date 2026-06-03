Pacitti Noi Moderati | Il civismo è una risorsa ma per governare i territori serve la politica strutturata
Il dibattito pubblico ha visto negli ultimi anni una crescente diffusione del civismo come forma di partecipazione alla gestione delle comunità locali. Tuttavia, un rappresentante di Noi Moderati ha affermato che, sebbene il civismo rappresenti una risorsa, per governare efficacemente i territori è necessaria una politica organizzata e strutturata.
Negli ultimi anni il dibattito pubblico ha registrato una crescente affermazione del "civismo" come forma prediletta di partecipazione alla vita amministrativa delle comunità locali. Un fenomeno certamente positivo, che testimonia la voglia di fare dei cittadini, ma che da solo rischia di non. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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