Pacitti Noi Moderati | Il civismo è una risorsa ma per governare i territori serve la politica strutturata

Notizia in breve

Il dibattito pubblico ha visto negli ultimi anni una crescente diffusione del civismo come forma di partecipazione alla gestione delle comunità locali. Tuttavia, un rappresentante di Noi Moderati ha affermato che, sebbene il civismo rappresenti una risorsa, per governare efficacemente i territori è necessaria una politica organizzata e strutturata.