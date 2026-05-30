FOLLONICA Una domanda che non è ne un pieno appoggio ne un netto rifiuto ai piani proposti dall’amministrazione per creare nuove aree parcheggio, ma una riflessione più ampia e strutturata sul futuro della rete urbana di Follonica. È questo il cuore dell’interrogazione presentata dal capogruppo del Gruppo Misto Giacomo Manni al sindaco, in cui il consigliere invita il primo cittadino e gli altri amministratori a ripensare il sistema parcheggi della città in modo da ridurre la pressione automobilistica nelle zone del centro e migliorare la qualità degli spazi pubblici. Sui parcheggi nel Parco Centrale, il consigliere parte da una constatazione di fatto: "Se si interviene sull’area mercatale — precisa Manni — bisogna farlo con un progetto serio, compatibile con l’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo delle aree di sosta: "Serve una rete strutturata per liberare il centro"

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