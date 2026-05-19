Beni confiscati una risorsa per il rilancio dei territori

I beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono stati riconosciuti come strumenti utili per lo sviluppo locale. La loro gestione e destinazione richiedono procedure precise e controlli rigorosi. Negli ultimi anni, sono aumentate le iniziative volte a riutilizzare questi beni per progetti di riqualificazione urbana, attività produttive e servizi pubblici. Tuttavia, ogni passaggio deve rispettare le leggi vigenti e garantire una corretta assegnazione, senza lasciare spazio a interpretazioni o usi impropri.

“La gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata rappresentano una sfida fondamentale per affermare concretamente i principi di legalità e giustizia economica sui territori. Restituire questi patrimoni alla collettività significa trasformare risorse sottratte all’illegalità in opportunità di sviluppo, inclusione sociale e crescita economica. In questo percorso il ruolo dei commercialisti è centrale. Le competenze tecniche, gestionali e amministrative della nostra categoria possono contribuire in maniera decisiva a garantire trasparenza, efficienza e continuità nella gestione dei beni confiscati, evitando che patrimoni importanti vengano dispersi o rimangano inutilizzati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Corbello (commercialisti): I beni confiscati risorsa per il rilancio dei territori

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