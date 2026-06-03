Giovedì 4 giugno, la città sarà chiusa al traffico per consentire un corteo di cittadini che si muoverà a piedi in direzione della pace. La chiusura riguarda le aree di circolazione principale, in modo da permettere il passaggio del corteo senza interruzioni. La manifestazione mira a promuovere un messaggio di pace e coinvolge la partecipazione di diverse persone nel centro urbano. La chiusura al traffico sarà temporanea e limitata alla giornata.

AREZZO – Giovedì 4 giugno la città si fermerà per permettere ai cittadini di camminare insieme verso la pace. Gli automobilisti, invece, avranno l’occasione di esercitarsi nella rassegnazione. Dalle 7 alle 11 scatteranno infatti divieti di sosta e di transito in alcune zone della città, mentre dalle 9.30 il traffico sarà progressivamente interrotto lungo il percorso della manifestazione “In Cammino per la Pace”, diretta a Rondine. Secondo il Comune, il provvedimento serve a garantire la sicurezza dei partecipanti. Secondo molti automobilisti aretini, invece, servirà soprattutto a ricordare che la pace è un valore importante, ma non quanto trovare una scorciatoia per arrivare al lavoro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pace nel mondo, guerra in tangenziale: Arezzo chiude per far passare il corteo

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