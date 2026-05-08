Seconda Guerra Mondiale 8 maggio 1945 quando nel mondo arrivò la pace

L’8 maggio 1945, la Germania nazista firmò la resa incondizionata a Berlino, segnando la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Dopo sei anni di conflitto, le ostilità si conclusero e il Terzo Reich cessò di esistere. La data rappresenta l’atto formale con cui si concluse un periodo di guerra che aveva coinvolto molte nazioni e causato milioni di vittime.

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L’8 maggio del 1945, con la resa incondizionata della Germania nazista firmata a Berlino, cessarono le ostilità dopo sei anni di conflitto, ponendo fine al Terzo Reich e liberando il continente dal nazifascismo. Il mondo usciva dall’incubo della guerra. Servizio di Pierachille Dolfini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Seconda Guerra Mondiale, 8 maggio 1945 quando nel mondo arrivò la pace Seconda Guerra Mondiale, 8 maggio 1945 quando nel mondo arrivò la pace Notizie correlate Proiettile Seconda Guerra Mondiale trovato nel Casertano, via a messa in sicurezzaTempo di lettura: 2 minutiUn proiettile di artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nei giorni scorsi nelle campagne a... Bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata nel giardino di un condominioNella giornata dello scorso 30 aprile, gli specialisti dell'esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, hanno portato a termine un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un concerto per la Pace 81 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Bagno a Ripoli saluta gli Arcangeli di Alberto Inglesi; Tregua e controtregua; La Resistenza quotidiana, storie e memorie della Liberazione; Putin: tregua per celebrare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aerei molto bizzarri della seconda guerra mondialeAerei molto bizzarri della Seconda Guerra Mondiale ... msn.com Bombe alleate sul Veneto, lo studio che raccoglie i dati sulla seconda guerra mondiale: tra il 1940 e il 1945 censiti 3.607 attacchi con 7.533 vittimeL'incognito del conosciuto: che il Veneto sia stato bombardato dagli Alleati durante la Seconda guerra mondiale certo non è una novità. Il bombardamento di Treviso del venerdì santo, il 7 aprile 1944, ... ilgazzettino.it Seconda Guerra Mondiale - Italia, Urbino. Il giovane curatore Rotondi, insieme alla moglie e all'autista, tenta di salvare 10.000 capolavori d'arte a lui affidati dalla distruzione e dal saccheggio. Basato su una storia vera. - facebook.com facebook Alla vigilia del giorno in cui onoriamo la memoria dei milioni di vittime della Seconda guerra mondiale, ricordiamo come ebbe inizio la guerra. La Seconda guerra mondiale non iniziò con una sola invasione, ma con un accordo. Nel 1939 la Germania nazista e x.com