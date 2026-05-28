Sciopero e corteo in zona nord chiude un ulteriore tratto di Tangenziale di Modena

Un tratto della Tangenziale di Modena sarà chiuso a causa dello sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali, tra cui Confederazione Unitaria di Base, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit, previsto per venerdì 29 maggio. La chiusura si rende necessaria per motivi di sicurezza durante il corteo e la manifestazione. Sono previste modifiche alla viabilità lungo il percorso del corteo per garantire il flusso del traffico e la sicurezza dei partecipanti.

In occasione dello sciopero generale di Confederazione Unitaria di Base, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit che si terrà anche a Modena domani, venerdì 29 maggio, per garantire la sicurezza stradale e delle persone, saranno operate alcune modifiche alla viabilità lungo il percorso del corteo.La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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