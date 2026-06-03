Ovunque tu sia

Un detenuto condannato all'ergastolo per l'omicidio di suo figlio riceve una prova che suggerisce che il ragazzo potrebbe essere ancora vivo. La scoperta lo spinge a tentare la fuga dal carcere. La notizia si diffonde tra le autorità e il personale penitenziario, che avviano immediatamente controlli e ricerche per rintracciare il detenuto e verificare la veridicità delle informazioni. La vicenda si svolge in un carcere di massima sicurezza.

Un padre innocente, che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio del proprio figlio, riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo e deve evadere dal carcere per scoprire la verità. . 🔗 Leggi su Today.it

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