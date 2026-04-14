Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini, ha pubblicato un messaggio di auguri per il suo compleanno, scrivendo “Riccardo, ovunque tu sia buon compleanno” e “Ovunque tu sia… buon compleanno, cuore della vita mia”. La frase è stata condivisa online nel giorno in cui Riccardo avrebbe compiuto gli anni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla situazione o sulla posizione di Riccardo.

"Ovunque tu sia. buon compleanno, cuore della vita mia". Questo il messaggio di Federica Pambianchi, la mamma di Riccardo Branchini, nel giorno del suo compleanno. Il 19enne di Acqualagna, nato il 14 aprile del 2005, scomparve la notte tra il 12 e 13 ottobre del 2024, dopo essersi diretto in auto alla centrale idroelettrica del Furlo. Vane sono state finora le ricerche, sia in Italia e in Europa, seguendo le tracce di innumerevoli presunti avvistamenti. "21 anni fa – scrive la signora Federica - è stato il giorno più bello della mia vita. Anzi, quel giorno è iniziato già da quasi nove mesi prima, quando ho cominciato ad amarti subito, ancora prima di vederti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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