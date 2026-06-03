OVHcloud ristruttura l’organizzazione per il segmento aziendale

OVHcloud ha annunciato una ristrutturazione dell’organizzazione dedicata al segmento aziendale. La modifica coinvolge diverse aree operative e mira a migliorare l’efficienza e la gestione dei servizi per i clienti business. La società non ha fornito dettagli specifici sui cambiamenti interni o sui tempi di attuazione. La notizia arriva a seguito di recenti cambiamenti nella strategia aziendale e si inserisce in un processo di adeguamento alle esigenze del mercato.

(Adnkronos) – La società multinazionale OVHcloud ha annunciato una riorganizzazione della propria struttura interna volta a consolidare la presenza nel segmento corporate e nel settore pubblico, in un contesto in cui le normative comunitarie e l'autonomia tecnologica condizionano i piani di transizione digitale delle grandi organizzazioni. Tra i principali progetti istituzionali in cui il gruppo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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