Il Comune ristruttura due immobili Ospiteranno persone con disabilità

Il Comune di Foligno ha avviato lavori di ristrutturazione su due immobili situati in via Bolletta, destinandoli ad alloggi per persone con disabilità. La riqualificazione degli spazi mira a creare soluzioni abitative adeguate alle esigenze di questa categoria, rispondendo a una richiesta di emergenza abitativa nel territorio. L’intervento prevede interventi di miglioramento strutturale e di adeguamento degli ambienti.

Emergenza abitativa a Foligno, il Comune riqualifica due appartamenti da destinare a persone con disabilità in via Bolletta. È solo un piccolo passo avanti verso la soluzione dell’annoso problema dell’emergenza casa, messo in luce qualche mese fa dal consigliere comunale del Pd Mario Bravi e giunto anche sui tavoli del consiglio regionale con un’interrogazione del consigliere “dem“ Stefano Lisci. Il dato più significativo riguarda la lista d’attesa: 240 famiglie attendono l’assegnazione della casa popolare, ma ci sono 134 abitazioni di proprietà pubblica inutilizzabili. In base ai dati del Comune, nelle prime 50 posizioni ci sarebbero 43 nuclei monobicomponenti, con presenza di persone con disabilità eo anziani, mentre le restanti 7 famiglie sono composte da 34 unità e hanno anch’esse al loro interno una persona con disabilità o anziana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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