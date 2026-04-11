Skoda Epiq sbarca a Milano | l’elettrica che sfida il segmento B

Durante la settimana del design a Milano, dal 21 al 26 aprile, sarà presentata ufficialmente la nuova auto elettrica di Skoda, chiamata Epiq. La vettura, compatta e a zero emissioni, sarà esposta presso gli Archivi di Stato. La presentazione rappresenta il debutto pubblico del modello, che mira a competere nel segmento delle auto di piccole dimensioni alimentate a batteria.

La nuova compatta elettrica di Skoda, denominata Epiq, si preparerà a svelarsi ufficialmente tra le mura degli Archivi di Stato durante la Milano Design Week, prevista dal 21 al 26 aprile prossimi. Il modello, che condivide la stessa base tecnica della Cupra Raval e della futura Volkswagen ID. Polo, sarà protagonista di un’installazione artistica curata da Ricardo Orts, permettendo ai visitatori del Fuorisalone di interagire con una versione della vettura ancora camuffata attraverso superfici tridimensionali rifinite manualmente. Dimensioni compatte e autonomia per il segmento B. Il progetto Epiq punta a ridefinire i parametri praticità del segmento B, offrendo una lunghezza di 4,17 metri ma garantendo uno spazio di carico che raggiunge i 475 litri, un volume superiore rispetto agli standard della categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Skoda Epiq sbarca a Milano: l’elettrica che sfida il segmento B Guida con Noi, puntata 19: Ferrari Testarossa, Honda SH125i, Skoda Epiq, il Made in Italy che eccelleDalla Ferrari più potente mai costruita allo scooter simbolo delle città italiane, fino al crossover elettrico pensato per rendere la transizione più... Škoda Epiq, la prova: autonomia e tanto spazio per il crossover elettrico da cittàArriverà sul mercato nel corso del 2026 il nuovo Škoda Epiq, il crossover elettrico compatto a trazione anteriore disegnato attorno alla piattaforma... Skoda presenta alla rassegna milanese un’installazione artistica con protagonista il nuovo modello elettricoLa Skoda Epiq ( guarda Skoda Epiq) sarà tra le protagoniste della Milano Design Week, dal 21 al 26 aprile nella location degli Archivi di Stato. Il brand Skoda affida il concept all’artista Ricardo ... motorbox.com Skoda Epiq alla Milano Design Week: l’elettrica da 25.000 euro tra design e arteSkoda sarà presente alla Milano Design Week dal 21 al 26 aprile con un’installazione artistica agli Archivi di Stato basata su due elementi fondamentali: la nuova elettrica Epiq e l’artista spagnolo ... quattroruote.it