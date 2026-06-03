Ousmane Dembélé è stato visto sul campo centrale di Roland Garros indossando un orologio di grande valore. Da quando ha assunto il ruolo di Global Brand Ambassador di Zegna, il giocatore si mostra spesso con capi e accessori della maison italiana.

Da quando è stato nominato Global Brand Ambassador di Zegna, Ousmane Dembélé sembra incarnare alla perfezione l'estetica della maison italiana. Una scelta che, più che una partnership, appare come la naturale evoluzione di un rapporto costruito nel tempo. Negli ultimi anni il fuoriclasse del Paris Saint-Germain ha infatti scelto più volte di affidarsi a Zegna per i momenti più importanti della sua carriera, dal Pallone d'Oro alle cerimonie dei Trofei UNFP. A 29 anni, Dembélé è uno dei protagonisti assoluti del calcio mondiale. Dopo le esperienze con Rennes, Borussia Dortmund e Barcellona, il francese è approdato al PSG nel 2023, contribuendo ai successi che hanno consacrato il club parigino ai vertici del calcio europeo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Ousmane Dembélé irrompe sul campo centrale del Roland Garros con un orologio da capogiro

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Ousmane Dembélé 2026 - World Class Skills, Goals & Assists | HD

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