Il match tra Sinner e Tabur a Roland Garros 2026 non è ancora iniziato, con l’azzurro che scenderà in campo non prima delle 20.15. Nel frattempo, Kalinina e Parry sono state spostate sul campo centrale. La partita di Gauff si è conclusa alle 16.47 con un risultato di 6-4, 6-0, dopo un dominio totale della giocatrice statunitense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.47 Dominio assoluto di Gauff che chiude il match con un parziale di 6-4, 6-0. Con un bagel finale, la statunitense accede al secondo turno del torneo parigino senza molti problemi. Sinner in campo non prima delle 20.15, con il programma del centrale che ha subito una modifica: tra pochi minuti in campo l’ucraina Kalinina e la francese Parry. 16.20 Gauff vince il primo set su Townsend con il parziale di 6-4, la numero quattro del mondo punta a chiudere l’incontro il più rapidamente possibile per risparmiare energie. Difficile, se non impossibile, che ci siano ritardi sul programma di Sinner che inizierà di fatto intorno alle 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Kalinina e Parry spostate sul centrale, azzurro in campo non prima delle 20.15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Gauff avanti su Townsend, azzurro in campo alle 20.15

Leggi anche: LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tra poco inizia il match di Gauff, azzurro in campo alle 20.15

Temi più discussi: Live Jannik Sinner - Clément Tabur - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 26/05/2026; Sinner-Tabur si vedrà in tv in chiaro al Roland Garros? Orario e questione diritti; Sinner-Tabur oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming; Il tabellone del Roland Garros.

L'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros contro Tabur: chi è l'avversario, quando giocano e dove vedere anche gli altri italiani in Tv e streaming x.com

LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Gauff avanti su Townsend, azzurro in campo alle 20.15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Gauff vince il primo set su Townsend con il parziale di 6-4, la numero quattro del mondo punta a chiudere ... oasport.it

Sinner-Tabur al Roland Garros, la sfida in diretta: Jannik debutta al primo turno contro il 171° al mondoLa diretta di Sinner-Tabur oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it