Ousmane Dembélé è stato scelto come miglior giocatore della Ligue 1, nonostante abbia preso parte a solo venti delle trentadue partite del PSG in questa stagione, di cui nove come titolare. A Parigi, è stato visto indossare un orologio dal valore di 300.000 euro, abbinato a una cravatta. La stagione 20252026 deve ancora concludersi con due partite da giocare.

Ousmane Dembélé è stato eletto miglior giocatore della Ligue 1 pur avendo disputato solo venti delle trentadue partite del PSG, di cui appena nove da titolare (e mancano ancora due gare alla fine della stagione 20252026). Per alcuni è troppo poco. Ma vale la pena ricordare due elementi: a votare sono i giocatori del campionato e, nei quasi mille minuti trascorsi sui campi francesi, Ousmane Dembélé ha offerto diverse prestazioni di altissimo livello, contro l’OM e il Lille, per esempio, realizzando anche gol spettacolari. Non a caso, la rete segnata contro il Lille lo scorso 16 gennaio è stata eletta dal pubblico gol della stagione. Dopo la vittoria del PSG in Champions League e il suo Pallone d’Oro, lo status del numero 10 parigino è cambiato, e lui stesso ha ammesso che «i minuti giocati contano forse il doppio».🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ousmane Dembélé ha indossato a Parigi un orologio da 300.000 euro perfettamente abbinato alla cravatta

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