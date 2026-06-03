Ötzi | scoperto un ecosistema di microbi ancora attivo dopo 5.300 anni

Gli studi su Ötzi, la mummia di 5.300 anni fa, hanno rivelato un ecosistema di microbi ancora attivi sul suo corpo. Sono stati identificati microbi che si nutrono di sostanze tossiche utilizzate per la conservazione e alcuni enzimi che potrebbero danneggiare il collagene presente nel tessuto mummificato. La ricerca ha analizzato i microbi e i loro meccanismi di interazione con i materiali biologici, evidenziando la presenza di attività microbiologica ancora in corso.

Come fanno i lieviti a nutrirsi di sostanze tossiche usate per la conservazione?. Quali enzimi specifici minacciano di distruggere il collagene della mummia?. Perché il fenolo ha favorito la crescita di microbi invece di ucciderli?. Cosa permette a questi microrganismi di mantenere un metabolismo attivo dopo millenni?.? In Breve Lieviti Glaciozyma passati dall'85% al 98% dell'abbondanza relativa tra il 2010 e 2019. Ricercatori Mohamed S. Sarhan e Frank Maixner hanno mappato il microbioma tramite metagenomica. Microbi degradano fenolo usato per la conservazione del corpo dal 1991. Enzimi proteasi e lipasi dei Clostridiaceae rischiano di distruggere il collagene della mummia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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