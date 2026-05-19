Conti in attivo dopo anni di disavanzi approvato il rendiconto 2025
Dopo diversi anni di bilanci in perdita e procedure di rientro, l’amministrazione comunale ha approvato il rendiconto relativo all’anno 2025, segnando un cambiamento nei conti dell’ente. Il nuovo documento evidenzia un risultato positivo, con un saldo in attivo rispetto ai precedenti esercizi finanziari. La decisione è stata presa in un contesto di confronto tra le varie parti coinvolte, che hanno analizzato i dati economici e finanziari presentati.
Dopo anni segnati da disavanzi di bilancio e piani di riequilibrio, arriva un segnale positivo per i conti dell’ente comunale. La Giunta municipale ha infatti approvato, con delibera numero 94 del 18 maggio, il rendiconto della gestione relativo all’anno 2025 che evidenzia un avanzo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
JPX Officer Details Shift to Investment, Eyes Fixed-Income Growth
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