Conti in attivo dopo anni di disavanzi approvato il rendiconto 2025

Dopo diversi anni di bilanci in perdita e procedure di rientro, l’amministrazione comunale ha approvato il rendiconto relativo all’anno 2025, segnando un cambiamento nei conti dell’ente. Il nuovo documento evidenzia un risultato positivo, con un saldo in attivo rispetto ai precedenti esercizi finanziari. La decisione è stata presa in un contesto di confronto tra le varie parti coinvolte, che hanno analizzato i dati economici e finanziari presentati.

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