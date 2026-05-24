il bilancio rai va in attivo dopo 8 anni di pareggi utile sopra i 9 milioni

Il bilancio della Rai ha registrato un utile di oltre 9 milioni di euro, il primo dopo otto anni di pareggi. Le dichiarazioni dell’amministratore delegato hanno suscitato nuove polemiche, alimentando il dibattito pubblico.

Le polemiche sono quelle di sempre: l'ultimo incendio si accende sulle dichiarazioni dell'ad Giampaolo Rossi. I soliti falò e così esce quasi alla chetichella una notizia che dovrebbe sorprendere: la Rai nel 2025 ha chiuso i conti con il segno più. Non succedeva dal 2017 e invece è accaduto: 9,3 milioni di utile dopo otto anni di pareggio. E non con il maquillage di operazioni straordinarie ma perché in qualche modo si sta mettendo mano al carrozzone. I dati cadono sul terreno arido dell'indierenza: il Palazzo è impegnato a capire se Rossi in un suo recente discorso si riferisse a Report quando attaccava il giornalismo d'inchiesta che si fa megafono di teoremi e può essere cancerogeno per la democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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