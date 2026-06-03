Otto magnifici cani ancora in cerca di una casa prima dell' estate
Otto cani sono ancora in attesa di adottanti prima dell’estate, pronti a trovare una famiglia. Le strutture di accoglienza cercano nuove case per questi animali, che si trovano in strutture di rifugio o canile. La maggior parte di loro sono di taglia media o grande, e hanno bisogno di un ambiente stabile e affettuoso. Le richieste di adozione sono ancora aperte, e si invitano le persone interessate a contattare le strutture competenti.
Per i nostri amici a quattro zampe è arrivato il momento di affrontare ottobre in una casa dove non sentirsi più soli. Se siete già alla ricerca di un bel cane da accogliere tra le vostre mura domestiche - a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno - avete la possibilità di offrire il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
I Found Dying Lion and Bear Cubs... My Dogs Rescued Them BOTH!
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