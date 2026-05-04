Otto magnifici cani ancora in cerca di un padrone prima delle vacanze

Otto cani sono ancora in attesa di trovare una famiglia prima dell’inizio delle vacanze. Questi animali, che cercano una casa, rimangono in un rifugio dove sono ospitati da tempo. Con l’arrivo di ottobre, si spera che qualcuno decida di adottarli e offrire loro un ambiente familiare prima di partire. La loro presenza richiede ancora un gesto di solidarietà da parte di chi può e vuole accoglierli.

Per i nostri amici a quattro zampe è arrivato il momento di affrontare ottobre in una casa dove non sentirsi più soli. Se siete già alla ricerca di un bel cane da accogliere tra le vostre mura domestiche - a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno - avete la possibilità di offrire il.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate MXGP, si chiude la doppietta italiana con il GP del Trentino. La classe regina cerca ancora un padroneProsegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026 e, nello specifico, siamo di fronte al secondo impegno della doppietta italiana che... Leggi anche: "I cani in cerca di adozione all'Arena": l'appello delle Guardie Zoofile al Pisa