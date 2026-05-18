In una giornata di sole sulla spiaggia, alcuni cani sono stati avvistati mentre si aggiravano tra le persone, apparentemente alla ricerca di una casa. Mentre alcuni si divertivano giocando o facendo il bagno, altri sembravano più tranquilli, osservando l’ambiente circostante. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e bagnanti, molti dei quali hanno commentato l’importanza di adottare gli animali in difficoltà. Nessun evento ufficiale o iniziativa è stata segnalata, solo la presenza spontanea di alcuni cani in cerca di affetto.

Rimini, 18 maggio 2026 – In spiaggia per trovare una nuova famiglia. Tra sfilate, giochi e bagni al mare. Giornata speciale ieri al bagno 80 per i cani del canile comunale ’Cerni’ di Rimini, protagonisti di Onde di adozione - Il canile al mare, iniziativa per permettere agli animali del rifugio di incontrare persone pronte ad adottarli, in un contesto diverso dal box. Dal mattino tanti turisti e residenti sono accorsi in spiaggia. I volontari hanno portato una decina di cani a riva, facendoli passeggiare e giocare. Attorno a loro si sono creati piccoli gruppi di persone, pronte ad ascoltare le abitudini e le caratteristiche degli animali. C’era chi chiedeva informazioni per un’adozione, chi si fermava per una carezza e chi li osservava da lontano lasciandosi conquistare poco a poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cani in spiaggia in cerca di una casa: “Adottateli, sono amici straordinari”

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