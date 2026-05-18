Cani in spiaggia in cerca di una casa | Adottateli sono amici straordinari

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata di sole sulla spiaggia, alcuni cani sono stati avvistati mentre si aggiravano tra le persone, apparentemente alla ricerca di una casa. Mentre alcuni si divertivano giocando o facendo il bagno, altri sembravano più tranquilli, osservando l’ambiente circostante. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e bagnanti, molti dei quali hanno commentato l’importanza di adottare gli animali in difficoltà. Nessun evento ufficiale o iniziativa è stata segnalata, solo la presenza spontanea di alcuni cani in cerca di affetto.

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Rimini, 18 maggio 2026 – In spiaggia per trovare una nuova famiglia. Tra sfilate, giochi e bagni al mare. Giornata speciale ieri al bagno 80 per i cani del canile comunale ’Cerni’ di Rimini, protagonisti di Onde di adozione - Il canile al mare, iniziativa per permettere agli animali del rifugio di incontrare persone pronte ad adottarli, in un contesto diverso dal box. Dal mattino tanti turisti e residenti sono accorsi in spiaggia. I volontari hanno portato una decina di cani a riva, facendoli passeggiare e giocare. Attorno a loro si sono creati piccoli gruppi di persone, pronte ad ascoltare le abitudini e le caratteristiche degli animali. C’era chi chiedeva informazioni per un’adozione, chi si fermava per una carezza e chi li osservava da lontano lasciandosi conquistare poco a poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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